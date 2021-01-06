Шквальный ветер и снег с дождем: прогноз погоды на Рождество

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Завтра, 7 января, в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупредили о шквальном ветре, дожде со снегом и тумане.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Как сообщается, в четверг дожди укроют всю территорию Украины. Местами они будут с мокрым снегом в центральных областях. В Житомирской и Киевской области завтра ожидаются значительные осадки.

Кроме того, ночью и утром в большинстве областей будет наблюдаться туман. На юге Украины местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Напомним, сегодня в Украине будет пасмурно и без осадков, кроме Закарпатской области - там дожди. Температура воздуха в нескольких южных регионах поднимется до +13 градусов, а ночью на востоке и севере ожидаются заморозки.

Кроме того, в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.