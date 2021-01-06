Шквальний вітер та сніг з дощем: прогноз погоди на Різдво

Фото: погода в Україні (РБК-Україна)

Завтра, 7 січня, в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попередили про шквальний вітер, дощ зі снігом та туман.

Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру.

Як повідомляється, у четвер дощі вкриють усю територію України. Місцями вони будуть з мокрим снігом у центральних областях. У Житомирській та Київській області завтра очікуються значні опади.

Крім того, вночі та вранці у в більшості областей спостерігатиметься туман. На півдні України місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде похмуро та без опадів, окрім Закарпатської області - там дощі. Температура повітря у декількох південних регіонах підніметься до +13 градусів, а вночі на сході та півночі очікуються заморозки.

Крім того, в січні середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла. Це на 2-2,5 градуса вище середніх багаторічних значень.