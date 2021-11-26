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Шквальный ветер и дожди: прогноз погоды на завтра

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 20:00
Шквальный ветер и дожди: прогноз погоды на завтра Фото: шквальный ветер и дожди: погода в Украине на 27 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер. Температура днем составит от +4 до +14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.

Прогноз погоды по всем областям

По всей территории Украины завтра ожидаются дожди. Температура воздуха составит:

  • на западе днем от +4 до +8, а ночью - от +2 до +4;
  • на севере днем от +5 до +9, а ночью - от +1 до +4;
  • на востоке днем от +5 до +7, а ночью - от-3 до +1;
  • на юге днем от +11 до +14, а ночью - от +7 до +9;
  • в центре днем от +8 до +10, а ночью - от +3 до +5.

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В столице завтра также ожидаются дожди. Днем воздух прогреется от +7 до +11. Температура ночью составит - от +3 до +5.

Шквальный ветер и дожди: прогноз погоды на завтра

Напомним, на завтра в Украине объявили штормовое предупреждение - синоптики предупредили о сильном ветре.

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Погода в Украине Укргидометцентр
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