Шквальный ветер и дожди: прогноз погоды на завтра
Фото: шквальный ветер и дожди: погода в Украине на 27 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
В субботу, 27 ноября, в Украине ожидаются дожди и сильный ветер. Температура днем составит от +4 до +14 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УкрГидрометцентр.
Прогноз погоды по всем областям
По всей территории Украины завтра ожидаются дожди. Температура воздуха составит:
- на западе днем от +4 до +8, а ночью - от +2 до +4;
- на севере днем от +5 до +9, а ночью - от +1 до +4;
- на востоке днем от +5 до +7, а ночью - от-3 до +1;
- на юге днем от +11 до +14, а ночью - от +7 до +9;
- в центре днем от +8 до +10, а ночью - от +3 до +5.
Прогноз в Киеве
В столице завтра также ожидаются дожди. Днем воздух прогреется от +7 до +11. Температура ночью составит - от +3 до +5.