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В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

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Пятница 26 ноября 2021 14:16
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На субботу, 27 ноября, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупредили о сильном ветре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, завтра ночью и утром ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. При этом на высокогорье Карпат скорость ветра составит 25-30 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, на следующей неделе в столице ожидается снегопад.

Кроме того, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в первый месяц зимы.

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