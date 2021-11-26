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Шквальний вітер і дощі: прогноз погоди на завтра

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Київ, П'ятниця 26 листопада 2021 20:00
Шквальний вітер і дощі: прогноз погоди на завтра Фото: шквальний вітер і дощі: погода в Україні на 27 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 27 листопада, в Україні очікуються дощі та сильний вітер. Температура вдень становитиме від + 4 до + 14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Прогноз погоди по всіх областях

По всій території України завтра очікуються дощі. Температура повітря складе:

  • на заході вдень від +4 до +8, а вночі - від +2 до +4;
  • на півночі вдень від +5 до +9, а вночі - від +1 до +4;
  • на сході вдень від +5 до +7, а вночі - від-3 до +1;
  • на півдні вдень від +11 до +14, а вночі - від +7 до +9;
  • у центрі вдень від + 8 до +10, а вночі - від +3 до +5.

Шквальний вітер і дощі: прогноз погоди на завтраПрогноз у Києві

У столиці завтра також очікуються дощі. Вдень повітря прогріється від + 7 до +11. Температура вночі становитиме-від + 3 до + 5.

Шквальний вітер і дощі: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, на завтра в Україні оголосили штормове попередження - синоптики попередили про сильний вітер.

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Погода в Україні Укргидометцентр
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