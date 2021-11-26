Шквальний вітер і дощі: прогноз погоди на завтра
Фото: шквальний вітер і дощі: погода в Україні на 27 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
У суботу, 27 листопада, в Україні очікуються дощі та сильний вітер. Температура вдень становитиме від + 4 до + 14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по всіх областях
По всій території України завтра очікуються дощі. Температура повітря складе:
- на заході вдень від +4 до +8, а вночі - від +2 до +4;
- на півночі вдень від +5 до +9, а вночі - від +1 до +4;
- на сході вдень від +5 до +7, а вночі - від-3 до +1;
- на півдні вдень від +11 до +14, а вночі - від +7 до +9;
- у центрі вдень від + 8 до +10, а вночі - від +3 до +5.
Прогноз у Києві
У столиці завтра також очікуються дощі. Вдень повітря прогріється від + 7 до +11. Температура вночі становитиме-від + 3 до + 5.
Нагадаємо, на завтра в Україні оголосили штормове попередження - синоптики попередили про сильний вітер.