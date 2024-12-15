Шквали і сніг. Киян попередили про значне погіршення погоди

За прогнозами синоптиків, завтра у Києві хмарно, вночі невеликий, вдень помірний мокрий сніг та дощ. Вночі на дорогах можлива ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попереджають, що вночі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, вдень шквали до 25-28 м/с.

Температура повітря вночі у Києві буде в районі нуля градусів, а вдень від +3 до +5.

В Укргідрометцентрі наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту.

Киянам радять під час сильного вітру щільно зачиняти вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними транспорт.

Водіїв просять бути обачними на дорогах через ожеледицю, тримати безпечну дистанцію, а пішоходів - бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій:

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).



При травмуванні людей негайно телефонуйте 103. При несправності світлофорів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542.