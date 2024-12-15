Шквалы и снег. Киевлян предупредили о значительном ухудшении погоды

По прогнозам синоптиков, завтра в Киеве облачно, ночью небольшой, днем умеренный мокрый снег и дождь. Ночью на дорогах возможна гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, что ночью ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, днем шквалы до 25-28 м/с.

Температура воздуха ночью в Киеве будет в районе нуля градусов, а днем от +3 до +5.

В Укргидрометцентре отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта.

Киевлянам советуют во время сильного ветра плотно закрывать окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними транспорт.

Водителей просят быть осмотрительными на дорогах из-за гололеда, держать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток.

Куда обращаться в случае чрезвычайных ситуаций:

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).



При травмировании людей немедленно звоните 103. При неисправности светофоров или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542.