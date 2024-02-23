Школярів РФ навчатимуть за матеріалами інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону, - Центр нацспротиву

Інтерв'ю Путіна Карлсону

Нагадаємо, 9 лютого, у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна Такеру Карлсону. В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення до України.

Центр стратегічних комунікацій спростував фейкові заяви з інтерв'ю Путіна, зокрема про неонацизм, Леніна та Сталіна, які нібито створили Україну, "громадянську війну" тощо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією. Однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна на початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

Детальніше про те, що Путін розповів в інтерв'ю Карлсону - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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