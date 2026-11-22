У департаменті пояснили, що навчальні заклади перейдуть на дистанційний формат відповідно до алгоритмів, затверджених міською комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Батькам рекомендують за можливості заряджати телефони, планшети та ноутбуки дітей, коли є електроенергія. Зробити це можна також у пунктах незламності, облаштованих на базі закладів освіти.

Водночас у міському департаменті визнають, що через відключення електроенергії не всі учні зможуть регулярно долучатися до онлайн-уроків. Тому вчителі підготували відеозаписи занять, які діти зможуть переглянути у зручний час. Щоб отримати доступ до матеріалів, батькам потрібно звернутися до класного керівника або директора школи.

Зміни торкнуться і дитячих садків. Із 23 до 27 листопада включно там працюватимуть лише чергові групи. Вони прийматимуть дітей працівників критичної інфраструктури. Інформацію про роботу таких груп можна отримати в адміністрації конкретного садочка.

У департаменті додали, що роботи з відновлення тривають. Там сподіваються, що найближчим часом заклади освіти зможуть повернутися до звичного режиму роботи.