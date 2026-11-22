Школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать в дистанционном формате. Такое решение приняли из-за значительных перебоев с электроснабжением, теплом и водой в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Департамента образования и науки Одесского городского совета.
В департаменте пояснили, что учебные заведения перейдут на дистанционный формат в соответствии с алгоритмами, утвержденными городской комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Родителям рекомендуют по возможности заряжать телефоны, планшеты и ноутбуки детей, когда есть электроэнергия. Сделать это можно также в пунктах несокрушимости, обустроенных на базе учебных заведений.
В то же время в городском департаменте признают, что из-за отключения электроэнергии не все ученики смогут регулярно приобщаться к онлайн-урокам. Поэтому учителя подготовили видеозаписи занятий, которые дети смогут посмотреть в удобное время. Чтобы получить доступ к материалам, родителям нужно обратиться к классному руководителю или директору школы.
Изменения коснутся и детских садов. С 23 по 27 ноября включительно там будут работать только очередные группы. Они будут принимать детей работников критической инфраструктуры. Информацию о работе таких групп можно получить у администрации конкретного садика.
В департаменте добавили, что работы по восстановлению продолжаются. Там надеются, что в ближайшее время учебные заведения смогут вернуться к привычному режиму работы.
Напомним, из-за российских атак в Одессе и близлежащих районах были повреждены магистральные электросети. По состоянию на 22 ноября энергетики частично возобновили питание объектов критической инфраструктуры, но возврат света другим потребителям требует времени.
Кроме того, 20 ноября россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Одессы и области, что повлекло за собой перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.