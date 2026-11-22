Школы Одессы с 23 по 27 ноября включительно будут работать в дистанционном формате. Такое решение приняли из-за значительных перебоев с электроснабжением, теплом и водой в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook Департамента образования и науки Одесского городского совета.

В департаменте пояснили, что учебные заведения перейдут на дистанционный формат в соответствии с алгоритмами, утвержденными городской комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Родителям рекомендуют по возможности заряжать телефоны, планшеты и ноутбуки детей, когда есть электроэнергия. Сделать это можно также в пунктах несокрушимости, обустроенных на базе учебных заведений.

В то же время в городском департаменте признают, что из-за отключения электроэнергии не все ученики смогут регулярно приобщаться к онлайн-урокам. Поэтому учителя подготовили видеозаписи занятий, которые дети смогут посмотреть в удобное время. Чтобы получить доступ к материалам, родителям нужно обратиться к классному руководителю или директору школы.

Изменения коснутся и детских садов. С 23 по 27 ноября включительно там будут работать только очередные группы. Они будут принимать детей работников критической инфраструктуры. Информацию о работе таких групп можно получить у администрации конкретного садика.

В департаменте добавили, что работы по восстановлению продолжаются. Там надеются, что в ближайшее время учебные заведения смогут вернуться к привычному режиму работы.