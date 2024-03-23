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Школярі зможуть зареєструватись через "Дію" на НМТ

Ілюстративне фото: школярі зможуть зареєструватись через "Дію" на НМТ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Абітурієнти можуть зареєструватися національний мультипредметний тест через додаток "Дія".

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Як розповів Федоров,  Український центр оцінювання якості освіти інтегрував "Дію". Це дозволить швидше і зручніше вступникам зареєструватись на НМТ. Для цього абітурієнту потрібно мати ID-картку чи закордонний паспорт у "Дії", а також активувати "Дія.Підпис".

Під час реєстрації на сайті необхідно паспорт через "Дію", і дані з нього автоматично підтягнуться у форму реєстрації. Це значить, що абітурієнту не потрібно буде руками вводити паспортні дані, а потім ще завантажувати скан чи фото паспорта і картки платника податків.

"Коли будете потім логінитись у персональному кабінеті, то використовуйте "Дія.Підпис" - паспортні дані та податковий номер знову ж таки не потрібно буде вводити вручну", - написав Федоров.

Скорочення кількості предметів у школах

Раніше Оксен Лісовий заявляв, що МОН не розглядає скорочення ключових дисциплін. Однак у відомстві будуть працювати над тим, щоб вони були більш концентровані.

Він звернув увагу на те, що школярам доводилося навчатися в умовах пандемії через коронавірус, а також під час повномасштабної війни РФ проти України. Лісовий нагадав, що у старшій профільній школі починаючи з 2027 року учні зможуть обирати напрямок, яким бажають навчатися.

При цьому учні 7-9 класі мають близько 20 предметів, і таку кількість "складно засвоїти і без стресу та онлайн-навчання", при тому, що не всі мають можливість користуватися гаджетами для дистанційки.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що першочерговим завданням системи освіти має бути створення безпечних умов для дітей та вчителів для виведення занять в офлайн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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