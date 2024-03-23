Школьники смогут зарегистрироваться через "Дію" на НМТ

Как рассказал Федоров, Украинский центр оценивания качества образования интегрировал "Дію". Это позволит быстрее и удобнее поступающим зарегистрироваться на НМТ. Для этого абитуриенту нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в "Дії", а также активировать "Дія.Підпис".

При регистрации на сайте необходим паспорт через "Дію", и данные из него автоматически подтянутся в форму регистрации. Это значит, что абитуриенту не нужно будет руками вводить паспортные данные, а затем еще загружать скан или фото паспорта и карточки налогоплательщика.

"Когда будете потом логиниться в персональном кабинете, то используйте "Дія.Підпис" - паспортные данные и налоговый номер опять же не нужно будет вводить вручную", - написал Федоров.

Сокращение количества предметов в школах

Ранее Оксен Лесной заявлял, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированнее.

Он обратил внимание на то, что школьникам приходилось учиться в условиях пандемии из-за коронавируса, а также во время полномасштабной войны РФ против Украины. Лесной напомнил, что в старшей профильной школе начиная с 2027 года учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться .

При этом учащиеся 7-9 класса имеют около 20 предметов, и такое количество "сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения", притом что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для вывода занятий в офлайн.

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