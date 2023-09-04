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Школярам в Україні знадобиться два рюкзаки: що має бути в другому

Понеділок 04 вересня 2023 15:04
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Школярам в Україні знадобиться два рюкзаки: що має бути в другому Ілюстративне фото: у МВС розповіли, що покласти у рюкзак школяра для перебування в укритті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окрім звичного рюкзака з підручниками та зошитами, українським школярам потрібно мати ще один - на випадок тривоги. Його радять тримати в школі та брати з собою в укриття під час повітряних тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Наплічник школярів радять не перевантажувати, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.

Що покласти у рюкзак?

  • Поживні батончики, снеки довготривалого зберігання та пляшку питної води
  • Вологі серветки, теплу легку ковдру
  • Записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів
  • Додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком
  • Медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі

Школярам в Україні знадобиться два рюкзаки: що має бути в другому

Навчання під час війни

В Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% уже обладнано укриттями.

Зазначимо, що у київських школах думають над тим, аби ввести другу зміни або змішану систему навчання через недостатню кількість укриттів.

РБК-Україна повідомляло про те, що зміниться у навчальній програмі цього року.

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