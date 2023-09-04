Школярам в Україні знадобиться два рюкзаки: що має бути в другому
Окрім звичного рюкзака з підручниками та зошитами, українським школярам потрібно мати ще один - на випадок тривоги. Його радять тримати в школі та брати з собою в укриття під час повітряних тривог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.
Наплічник школярів радять не перевантажувати, адже важкий рюкзак може завадити дитині швидко евакуюватися у безпечне місце.
Що покласти у рюкзак?
- Поживні батончики, снеки довготривалого зберігання та пляшку питної води
- Вологі серветки, теплу легку ковдру
- Записку, в якій вказано ПІБ дитини, контактні дані батьків і ближніх родичів
- Додатковий телефон (за можливості) разом із зарядним кабелем і повербанком
- Медичні препарати, якщо дитина проходить курс на постійній основі
Навчання під час війни
В Україні функціонує майже 13 тисяч шкіл, з них понад 80% уже обладнано укриттями.
Зазначимо, що у київських школах думають над тим, аби ввести другу зміни або змішану систему навчання через недостатню кількість укриттів.
РБК-Україна повідомляло про те, що зміниться у навчальній програмі цього року.
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