Школьникам в Украине понадобится два рюкзака: что должно быть во втором

Кроме привычного рюкзака с учебниками и тетрадями, украинским школьникам нужно иметь еще один - на случай тревоги. Его советуют держать в школе и брать с собой в укрытие во время воздушных тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД .

Рюкзак школьников советуют не перегружать, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место.

Что положить в рюкзак?

Питательные батончики, снеки длительного хранения и бутылку питьевой воды

Влажные салфетки, теплое легкое одеяло

Записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников

Дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и повербанком

Медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе

Обучение во время войны

В Украине функционирует почти 13 тысяч школ, из них более 80% уже оборудованы укрытиями.

Отметим, что в киевских школах думают над тем, чтобы ввести вторую смену или смешанную систему обучения из-за недостаточного количества укрытий.

РБК-Украина сообщало о том, что изменится в учебной программе этого года.

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