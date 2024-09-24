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Школярам окупованого Генічевську поліцейські РФ провели "урок", - ЦНС

Фото: шеврон "Поліція Росії" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ворог продовжує мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях України. На цей раз для учнів Генічевська урок провели поліцейські РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема, систематичні заходи з мілітаризації українських дітей за стандартами та наративами РФ проводить кремлівська влада на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Так, для учнів Генічевська чергову "патріотичну" вікторину "Росія - батьківщина моя" провели поліцейські слідчого комітету РФ. Зазначається, що окрім того, що дітям "промивають" мізки путінською пропагандою, слідчі виконують ще одне завдання, поставлене в Москві, а саме - виявляють через дітей неблагонадійні сім'ї з проукраїнськими поглядами.

До такої ж фільтраційної діяльності окупанти долучають і педагогів.

"Для цього напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну"", - йдеться у повідомленні.

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