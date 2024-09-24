Школьникам оккупированного Геничевска полицейские РФ провели "урок", - ЦНС

В частности, систематические мероприятия по милитаризации украинских детей по стандартам и нарративам РФ проводят кремлевские власти на временно оккупированной части Херсонской области.

Так, для учеников Геничевска очередную "патриотическую" викторину "Россия - родина моя" провели полицейские следственного комитета РФ. Отмечается, что кроме того, что детям "промывают" мозги путинской пропагандой, следователи выполняют еще одну задачу, поставленную в Москве, а именно - выявляют через детей неблагонадежные семьи с проукраинскими взглядами.

К такой же фильтрационной деятельности оккупанты привлекают и педагогов.

"Для этого накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную обучение по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину"", - говорится в сообщении.