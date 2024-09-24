RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Школьникам оккупированного Геничевска полицейские РФ провели "урок", - ЦНС

Фото: шеврон "Полиция России" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Враг продолжает милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях Украины. На этот раз для учеников Геничевска урок провели полицейские РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В частности, систематические мероприятия по милитаризации украинских детей по стандартам и нарративам РФ проводят кремлевские власти на временно оккупированной части Херсонской области.

Так, для учеников Геничевска очередную "патриотическую" викторину "Россия - родина моя" провели полицейские следственного комитета РФ. Отмечается, что кроме того, что детям "промывают" мозги путинской пропагандой, следователи выполняют еще одну задачу, поставленную в Москве, а именно - выявляют через детей неблагонадежные семьи с проукраинскими взглядами.

К такой же фильтрационной деятельности оккупанты привлекают и педагогов.

"Для этого накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную обучение по выявлению детей, которые "потенциально поддерживают Украину"", - говорится в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине