В школах і садочках стартують "Уроки Турботи": анімовані герої навчатимуть дітей емпатії

У жовтні в українських школах та садочках розпочинається проект Уроки Турботи - серія щомісячних інтерактивних занять для дітей 5-10 років. Мета уроків - допомогти школярам та дошкільнятам розвивати емпатію, інклюзивне мислення та навички щоденної турботи про психічне здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на реліз "Академії турботи".

Що відомо про проект

Навчання в умовах війни - щоденний виклик як для дітей, так і для педагогів. Тривоги, втрати та напружена інформаційна атмосфера впливають на емоційний стан школярів. Щоб полегшити дітям і педагогам освітній процес, Академія Турботи у партнерстві з Радницею-уповноваженою Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’єю Герасимчук розробили Уроки турботи.

Вони дають педагогам готовий інструментарій для розмов із дітьми на чутливі теми - від дружби та взаємоповаги до прийняття відмінностей і піклування про себе та інших. Проект також підтримує вчителів у їхній щоденній роботі, допомагаючи створювати безпечний та довірливий простір для дітей.

Як працюють уроки

Головні герої - анімовані персонажі Морквинка та Котик Паскаль. Через сюжетні історії вони пояснюють дітям емоції, кордони, помилки та турботу про себе та інших.

Герої:

Морквинка допомагає розуміти емоції та ситуації, з якими стикається дитина в родині чи колективі;

Котик Паскаль, перший в Україні анімований персонаж з інвалідністю, підіймає теми інклюзії, емпатії та толерантності.

Історії спеціально створені так, щоб діти впізнавали в них себе та свої життєві ситуації, що відкриває простір для діалогу в класі та вдома.

"Уроки Турботи створюють спільний досвід, у якому школа і родина допомагають дитині дорослішати, розуміти себе та свої потреби, будувати стосунки на основі поваги та підтримки", - говорить засновниця Академії Турботи Анастасія Свобода.

Уроки турботи проходитимуть з 6 жовтня по 31 травня (скриншот)

З чого складається кожен урок

Кожен урок має окрему тему та повний набір інструментів для педагога:

відео з анімованим героєм із серії "Морквусин кінозал";

детальний конспект та сценарій для вчителя;

роздаткові матеріали та завдання для дітей і родини;

домашнє завдання для учнів;

методичні форми для оцінювання прогресу.

Перший урок присвячений Всесвітньому Дню психічного здоров’я (10 жовтня) і називається "Як подружитись із сумом". Діти дізнаються, що будь-які емоції важливі та їх можна навчитися розпізнавати і керувати ними.

Для кого і як доступні уроки

Матеріали адаптовані для дошкільнят (5-6 років) та учнів початкової школи (7-10 років).

Доступ до всіх занять і методичний супровід освітяни отримують на платформі Google Classroom після реєстрації. Уроки проходитимуть раз на місяць протягом 2025/2026 навчального року, перше заняття стартувало 8 жовтня.

"Для мене надзвичайно важливо, щоб кожна дитина в Україні зростала у відчутті турботи, безпеки та підтримки. Уроки Турботи відкривають школам і родинам простір для розмов про емоції, дружбу та прийняття відмінностей простою зрозумілою мовою", - додає Дар’я Герасимчук.

Для участі у проекті потрібно зареєструватись (скриншот)