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Школяр із Філадельфії дебютом у МЛС побив рекорд ліг Північної Америки

Честер, Четвер 18 липня 2024 10:29
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Школяр із Філадельфії дебютом у МЛС побив рекорд ліг Північної Америки Фото: Кеван Салліван на презентації у лавах пенсильванців (inquirer.com)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник "Філадельфії Юніон" Кеван Салліван став наймолодшим гравцем в історії Major League Soccer (MLS) та всіх заокеанських професіональних ліг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на B/R Football.

Вундеркінд з'явився на полі в регулярній першості МЛС у 14 років. Він вийшов на поле під завісу зустрічі проти "Нью-Інгленд Революшн" (5:1).

Салліван побив, здавалося, вічний рекорд Фредді Аду. Той колись дебютував у складі "Ді Сі Юнайтед" у віці 14 років 306 днів. Натомість новий рекордсмен виявився молодшим на цілих 13 днів.

Салліван став наймолодшим гравцем в історії головних професіональних ліг Північної Америки. Ніхто не заграв так рано не тільки в МЛС, а й у МЛБ, НБА, НФЛ, НХЛ і Національній жіночій футбольній лізі (NWSL).

Хто такий Кеван Салліван

Уродженець Філадельфії, приєднався до академії "Юніон" у 2020 році. Лівоногий півзахисник із унікальним баченням поля.

У 18 років зможе приєднатися до англійського "Манчестер Сіті". Якщо продовжить прогресувати хорошими темпами, то переїде до Європи в 16. Тоді "містяни" відправлять його на акліматизація до одного з дружніх клубів на кшталт іспанської "Жирони" чи бельгійського "Ломмела".

Старший брат – Квінн Салліван – атакувальний хавбек "Філадельфії". На дорослому рівні зможе виступати за збірні США та Німеччини.

До слова, раніше "Інтер Маямі" презентував унікальний комплект форми в дусі "Поліції Маямі".

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