Школьник из Филадельфии дебютом в МЛС побил рекорд лиг Северной Америки
Полузащитник "Филадельфии Юнион" Каван Салливан стал самым молодым игроком в истории Major League Soccer (MLS) и всех заокеанских профессиональных лиг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на B/R Football.
Вундеркинд появился на поле в регулярном первенстве МЛС в 14 лет. Он вышел на поле под занавес встречи против "Нью-Инглэнд Революшн" (5:1).
Салливан побил, казалось, вечный рекорд Фредди Аду. Он когда-то дебютировал в составе "Ди Си Юнайтед" в возрасте 14 лет 306 дней. Новый рекордсмен оказался младше на целых 13 дней.
Салливан стал самым молодым игроком в истории главных профессиональных лиг Северной Америки. Никто не заиграл так рано не только в МЛС, но и в МЛБ, НБА, НФЛ, НХЛ и Национальной женской футбольной лиге (NWSL).
Cavan Sullivan has made his @MLS debut!#DOOP pic.twitter.com/pWrRlSqNxt— Philadelphia Union (@PhilaUnion) July 18, 2024
Кто такой Каван Салливан
Уроженец Филадельфии, присоединился к академии "Юнион" в 2020 году. Левоногий полузащитник с уникальным видением поля.
В 18 лет сможет присоединиться к английскому "Манчестеру Сити". Если продолжит прогрессировать хорошими темпами, то переедет в Европу в 16. Тогда "горожане" отправят его на акклиматизацию в один из дружеских клубов вроде испанской "Жироны" или бельгийского "Ломмела".
Старший брат – Куинн Салливан – атакующий хавбек "Филадельфии". На взрослом уровне сможет выступать за сборные США и Германии.
К слову, ранее "Интер Майами" представил уникальный комплект формы в духе "Полиции Майами".
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