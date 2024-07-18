Школьник из Филадельфии дебютом в МЛС побил рекорд лиг Северной Америки

Полузащитник "Филадельфии Юнион" Каван Салливан стал самым молодым игроком в истории Major League Soccer (MLS) и всех заокеанских профессиональных лиг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на B/R Football .

Вундеркинд появился на поле в регулярном первенстве МЛС в 14 лет. Он вышел на поле под занавес встречи против "Нью-Инглэнд Революшн" (5:1).

Салливан побил, казалось, вечный рекорд Фредди Аду. Он когда-то дебютировал в составе "Ди Си Юнайтед" в возрасте 14 лет 306 дней. Новый рекордсмен оказался младше на целых 13 дней.

Салливан стал самым молодым игроком в истории главных профессиональных лиг Северной Америки. Никто не заиграл так рано не только в МЛС, но и в МЛБ, НБА, НФЛ, НХЛ и Национальной женской футбольной лиге (NWSL).

Кто такой Каван Салливан

Уроженец Филадельфии, присоединился к академии "Юнион" в 2020 году. Левоногий полузащитник с уникальным видением поля.

В 18 лет сможет присоединиться к английскому "Манчестеру Сити". Если продолжит прогрессировать хорошими темпами, то переедет в Европу в 16. Тогда "горожане" отправят его на акклиматизацию в один из дружеских клубов вроде испанской "Жироны" или бельгийского "Ломмела".

Старший брат – Куинн Салливан – атакующий хавбек "Филадельфии". На взрослом уровне сможет выступать за сборные США и Германии.