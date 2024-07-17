"Інтер Маямі" Мессі та Кривцова показав форму в стилі сусідів із духом культового серіалу

Клуб північноамериканської Major League Soccer (MLS) "Інтер Маямі" презентував оригінальний ігровий комплект, що стане третім варіантом екіпірування в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу .

"Чаплі" показали альтернативну форму на сезон-2024. Робота від німецької компанії Adidas натхненна культурними символами міста.

Новий ігровий комплект виконаний у барвах місцевої американофутбольної команди "Долфінс" – туркезовій, білій та помаранчевій. Натомість для напису Miami використали шрифт із легендарного серіалу 80-х "Поліція Маямі" з Доном Джонсоном і Філіппом Майклом Томасом.

У нинішньому сезоні "Інтер Маямі" повів боротьбу за перемогу в Східній конференції МЛС. Наразі флоридці набрали 47 очок і йдуть другими в турнірній таблиці, поступаючись "Цинциннаті" лише одним пунктом.

The wait is over! Our new third kit from the @adidasfootball Archive Collection is here pic.twitter.com/Om2CARxtXq — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2024

From the 305 pic.twitter.com/KMNuSudWKj — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 16, 2024

Що відомо про "Інтер Маямі"

Заснований у 2018 році клуб, належить групі інвесторів на чолі з екс-зіркою збірної Англії Бекхемом. Домашня арена – "Драйв Пінк Стедіум" у Форт-Лодердейлі.

На початку виступів мали судовий процес із міланським "Інтером" щодо прав на торгову марку. "Чаплі" проводять п'ятий сезон під егідою МЛС. Найкращий результат – виліт у першому раунді плей-офф позаторік. Найпринциповішим опонентом "Інтера Маямі" став "Орландо Сіті".

Перед сезоном-2023 лави "чапель" поповнив оборонець збірної України Сергій Кривцов, а посеред минулої кампанії – чемпіон світу Ліонель Мессі. Найкращий голеадор "Інтера Маямі" в історії – аргентинець Гонсало Ігуаїн (29 м'ячів).