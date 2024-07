"Інтер Маямі" Мессі та Кривцова показав форму в стилі сусідів із духом культового серіалу

"Чаплі" показали альтернативну форму на сезон-2024. Робота від німецької компанії Adidas натхненна культурними символами міста.

Новий ігровий комплект виконаний у барвах місцевої американофутбольної команди "Долфінс" – туркезовій, білій та помаранчевій. Натомість для напису Miami використали шрифт із легендарного серіалу 80-х "Поліція Маямі" з Доном Джонсоном і Філіппом Майклом Томасом.

У нинішньому сезоні "Інтер Маямі" повів боротьбу за перемогу в Східній конференції МЛС. Наразі флоридці набрали 47 очок і йдуть другими в турнірній таблиці, поступаючись "Цинциннаті" лише одним пунктом.

The wait is over! Our new third kit from the @adidasfootball Archive Collection is here pic.twitter.com/Om2CARxtXq