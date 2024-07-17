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"Інтер Маямі" Мессі та Кривцова показав форму в стилі сусідів із духом культового серіалу

Форт-Лодердейл, Середа 17 липня 2024 14:17
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"Інтер Маямі" Мессі та Кривцова показав форму в стилі сусідів із духом культового серіалу Фото: Сергій Кривцов і Ліонель Мессі грають пліч-о-пліч у Флориді (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Клуб північноамериканської Major League Soccer (MLS) "Інтер Маямі" презентував оригінальний ігровий комплект, що стане третім варіантом екіпірування в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

"Чаплі" показали альтернативну форму на сезон-2024. Робота від німецької компанії Adidas натхненна культурними символами міста.

Новий ігровий комплект виконаний у барвах місцевої американофутбольної команди "Долфінс" – туркезовій, білій та помаранчевій. Натомість для напису Miami використали шрифт із легендарного серіалу 80-х "Поліція Маямі" з Доном Джонсоном і Філіппом Майклом Томасом.

У нинішньому сезоні "Інтер Маямі" повів боротьбу за перемогу в Східній конференції МЛС. Наразі флоридці набрали 47 очок і йдуть другими в турнірній таблиці, поступаючись "Цинциннаті" лише одним пунктом.

Що відомо про "Інтер Маямі"

Заснований у 2018 році клуб, належить групі інвесторів на чолі з екс-зіркою збірної Англії Бекхемом. Домашня арена – "Драйв Пінк Стедіум" у Форт-Лодердейлі.

На початку виступів мали судовий процес із міланським "Інтером" щодо прав на торгову марку. "Чаплі" проводять п'ятий сезон під егідою МЛС. Найкращий результат – виліт у першому раунді плей-офф позаторік. Найпринциповішим опонентом "Інтера Маямі" став "Орландо Сіті".

Перед сезоном-2023 лави "чапель" поповнив оборонець збірної України Сергій Кривцов, а посеред минулої кампанії – чемпіон світу Ліонель Мессі. Найкращий голеадор "Інтера Маямі" в історії – аргентинець Гонсало Ігуаїн (29 м'ячів).

До слова, раніше Аргентина мінімально переграла Колумбію у фіналі Копа Амеріка-2024.

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