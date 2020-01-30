Все школы Винницы закрыли на карантин

Иллюстративное фото (УНИАН)

Обучение будет приостановлено с 30 января по 7 февраля

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ все школы Винницы закрываются на карантин. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкого городского совета.

Сообщается, что за последнюю неделю за медицинской помощью обратились 2583 винничан, также значительно увеличилось количество больных, требующих стационарного лечения.

В частности, по состоянию на 29 января в Городской клинической больнице находилось 146 детей, из них 29 детей с ОРВИ, 41 ребенок болен гриппом, 39 детей больны пневмонией. Еще 32 ребенка лечатся в Детской областной клинической инфекционной больнице.

Карантин в школах Винницы вводится с 30 января по 7 февраля.

"В зависимости от эпидситуации на следующей неделе будет приниматься решение о возобновлении обучения в общеобразовательных учреждениях или же продлении карантина", - отметили в горсовете.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что из-за вспышки гриппа и ОРВИ в Украине массово закрываются школы. В частности, на карантин закрыли школы в Донецкой, Волынской, Луганской, Одесской, Сумской, Винницкой, Ровенской, Запорожской, Житомирской областях. Также до 9 февраля на карантин закрыли школы в Черкассах. Кроме того, из-за вспышки гриппа полностью закрылись школы в Мариуполе.