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Всі школи Вінниці закрили на карантин

Новини » Суспільство     30.01.2020 - 10:51
Всі школи Вінниці закрили на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Навчання буде призупинено з 30 січня по 7 лютого

Через зростання захворюваності на грип та ГРВІ всі школи Вінниці закриваються на карантин. Про це повідомили у прес-службі Вінницької міської ради.

Повідомляється, що за останній тиждень за медичною допомогою звернулися 2583 вінничан, також значно збільшилась кількість хворих, які потребують стаціонарного лікування.

Зокрема, станом на 29 січня у Міській клінічній лікарні знаходилося 146 дітей, з них 29 дітей з ГРВІ, 41 дитина хвора на грип, 39 дітей хворі на пневмонію. Ще 32 дитини лікуються у Дитячій обласній клінічній інфекційній лікарні.

Карантин у школах Вінниці вводиться з 30 січня по 7 лютого.

"Залежно від епідситуації наступного тижня буде прийматись рішення щодо відновлення навчання у загальноосвітніх закладах або ж продовження карантину", - зазначили у міськраді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через спалах грипу та ГРВІ в Україні масово закриваються школи. Зокрема, на карантин закрили школи в Донецькій, Волинській, Луганській, Одеській, Сумській, Вінницькій, Рівненській, Запорізькій, Житомирській областях. Також до 9 лютого на карантин закрили школи в Черкасах. Крім того, через спалах грипу повністю закрилися школи у Маріуполі.

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