Школы Украины должны вернуться к очному формату обучения, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. Поскольку, по его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время заседания правительства.
"Украинские школы должны вернуться к очному формату обучения. Абсолютное большинство украинских учителей вакцинировано и мы благодарны им за такую ответственную позицию. Поэтому еще раз обращаемся и призываем местные власти вернуть детей за парты", - заявил Шмыгаль.
Напомним, в Киеве школы возвращают к очной работе. Местные власти приняли решение вернуть учеников за парты с 22 ноября.
Кроме того, ученики в Ивано-Франковске возвращаются за парты со следующего понедельника.