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Школи України мають повернутися до очного формату навчання, - Шмигаль

Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання. Оскільки, за його словами, більшість вчителів вже вакциновані від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, у Києві школи повертають до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.

Крім того, учні в Івано-Франківську повертаються за парти з наступного понеділка.

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