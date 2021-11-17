Школи України мають повернутися до очного формату навчання, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу повернути школярів до очного формату навчання. Оскільки, за його словами, більшість вчителів вже вакциновані від коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
"Українські школи мають повернутися до очного формату навчання. Абсолютна більшість українських вчителів вакцинована і ми вдячні їм за таку відповідальну позицію. Тому ще раз звертаємося і закликаємо місцеву владу повернути дітей за парти", - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, у Києві школи повертають до очної роботи. Місцева влада прийняла рішення повернути учнів за парти з 22 листопада.
Крім того, учні в Івано-Франківську повертаються за парти з наступного понеділка.