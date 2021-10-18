Школы Одессы смогут выйти из "дистанционки" с 1 ноября: названо условие

По словам чиновницы, на сегодня в Одессе привиты от коронавируса 91% учителей.

"Те школы, в которых не наберется 100% вакцинированного персонала, будут учиться дистанционно", - отметила Буйневич.

Она подчеркнула, что это условие не касается учеников начальных классов, которые продолжат работать очно, как и детские сады.

Вместе с тем, Буйневич анонсировала создание отдельных классов для детей, которые после возобновления очного учебного процесса захотят учиться дистанционно.