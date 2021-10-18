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Школы Одессы смогут выйти из "дистанционки" с 1 ноября: названо условие

Автор: Мария Кучерявец

В Одессе школьники смогут вернуться за парты уже с 1 ноября. Это произойдет при условии, если в учебных заведениях будут вакцинированы от COVID-19 все учителя, то есть 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора департамента образования и науки Одесского горсовета Елену Буйневич.

По словам чиновницы, на сегодня в Одессе привиты от коронавируса 91% учителей.

"Те школы, в которых не наберется 100% вакцинированного персонала, будут учиться дистанционно", - отметила Буйневич.

Она подчеркнула, что это условие не касается учеников начальных классов, которые продолжат работать очно, как и детские сады.

Вместе с тем, Буйневич анонсировала создание отдельных классов для детей, которые после возобновления очного учебного процесса захотят учиться дистанционно.

Напомним, в Одессе руководству школ рекомендовали с 18 октября перейти на дистанционную форму обучения, осенние каникулы в городе начнутся с 25 октября.

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