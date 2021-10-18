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Школи Одеси зможуть вийти з "дистанційки" з 1 листопада: названо умову

Автор: Марія Кучерявець

В Одесі школярі зможуть повернутися за парти вже з 1 листопада. Це відбудеться за умови, якщо у закладах освіти будуть вакциновані від COVID-19 всі вчителі, тобто 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора департаменту освіти і науки Одеської міськради Олену Буйневіч.

За словами чиновниці, на сьогодні в Одесі щеплені від коронавірусу 91% вчителів.

"Ті школи, в яких не набереться 100% вакцинованого персоналу, будуть навчатися дистанційно", - зазначила Буйневіч.

Вона підкреслила, що ця умова не стосується учнів початкових класів, які продовжать працювати очно, як і дитячі садочки.

Разом з тим, Буйневіч анонсувала створення окремих класів для дітей, які після відновлення очного навчального процесу захочуть навчатися дистанційно.

Нагадаємо, в Одесі керівництву шкіл рекомендували з 18 жовтня перейти на дистанційну форму навчання, осінні канікули в місті почнуться з 25 жовтня.

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