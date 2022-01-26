Школы Одессы могут перевести на дистанционное обучение: когда именно

"По поручению городского головы ежедневно мониторим количество закрытых классов, увеличение ежедневно. Быстрое. Болеют дети, члены семей. Поэтому инициировано рассмотрение вопроса городской комиссией ТЭБ о переходе на дистанционное 1-11 классов с завтрашнего дня. Пока до особого распоряжения", - написала Буйневич.

Вместе с тем она призвала родителей уже готовиться к завтрашним урокам онлайн.

"Школам поручено бесперебойно по расписанию начать обучение", - добавила Буйневич.

Напомним, сегодня Министерство образования и науки рекомендовало ввести для учеников 5-11 классов дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса.

Отметим, что часть школ Одессы уже перевели на "дистанционку" из-за COVID.



