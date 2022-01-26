Школи Одеси можуть перевести на дистанційне навчання: коли саме

"За дорученням міського голови щоденно моніторимо кількість закритих класів, збільшення щодня. Швидке. Хворіють діти, члени родин. Тому ініційовано розгляд питання міською комісією ТЕБ про перехід на дистанційне 1-11 класів з завтрашнього дня. Поки до особливого розпорядження", - написала Буйневич.

Разом з тим вона закликала батьків вже готуватися до завтрашніх уроків онлайн.

"Школам доручено безперебійно за розкладом розпочати навчання", - додала Буйневич.

Нагадаємо, сьогодні Міністерство освіти та науки рекомендувало запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що частину шкіл Одеси вже перевели на дистанційку через COVID.



