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В Чернигове сообщили о минировании школ: учеников и учителей эвакуируют

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Чернигов, Среда 26 января 2022 13:20
В Чернигове сообщили о минировании школ: учеников и учителей эвакуируют Фото: в Чернигове заминировали школы и ТЦ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В среду, 26 января, в полицию Чернигова поступило сообщение о минировании всех школ города. Учебный процесс в заведениях остановили, началась массовая эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧЕline.

Так, в Чернигове снова прекращена учеба в учебных заведениях города - школах, лицеях, колледжах и гимназиях. Всех участников учебного процесса эвакуируют.

По словам спикера полиции Натальи Слабеняк, в очередном письме, которое поступило в СБУ, сообщили о минировании и других объектов инфраструктуры. Речь идет о торговых центрах.

На данный момент информация отрабатывается и проверяется соответствующими службами.

Напомним, в понедельник, 24 января, поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и торговых центров в Одессе. В городе проходила эвакуация.

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Чернигов школа
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