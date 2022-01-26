В Чернигове сообщили о минировании школ: учеников и учителей эвакуируют

В среду, 26 января, в полицию Чернигова поступило сообщение о минировании всех школ города. Учебный процесс в заведениях остановили, началась массовая эвакуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЧЕline .

Так, в Чернигове снова прекращена учеба в учебных заведениях города - школах, лицеях, колледжах и гимназиях. Всех участников учебного процесса эвакуируют.

По словам спикера полиции Натальи Слабеняк, в очередном письме, которое поступило в СБУ, сообщили о минировании и других объектов инфраструктуры. Речь идет о торговых центрах.

На данный момент информация отрабатывается и проверяется соответствующими службами.