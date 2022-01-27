Усі школи Львова терміново евакуюють. Надійшло повідомлення про замінування

Сьогодні, 27 січня у Львові повідомили про замінування всіх шкіл. Учнів всіх закладів евакуюють, правоохоронці здійснюють перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

"Сьогодні надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. В управлінні освіти ЛМР наголосили, що навчальні заклади діють згідно з протоколом: евакуюють учнів та повідомляють батьків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомила Леся Васюта, керівниця міського управління освіти, в СБУ надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл Львова. Управління повідомило всі школи, відтак зараз здійснюється евакуація дітей. Паралельно з цим працівники шкіл повідомляють батьків, щоб ті забрали дітей додому.

Наразі у приміщеннях навчальних закладів та прилеглі до них території шукають вибухівку.