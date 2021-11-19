Школы Львова переходят к очному обучению: дата

Школы Львова переходят к очному обучению со следующего понедельника. Все классы возвращаются за парты.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.
Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.
"Важнейшим из решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5-11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад", - сообщил Садовой.
Вместе с тем, возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.
"Львов не выходит из "красной зоны". Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", - сообщил он.
Напомним, во Львовской области учащиеся 5-11 классов и студенты высших учебных заведений возвращаются в очное обучение с 22 ноября.
Отметим, в области пользоваться общественным транспортом смогут жители с COVID-сертификатами или отрицательным результатом ПЦР-теста.