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Школы Львова переходят к очному обучению: дата

Автор: Анастасия Рокитна

Школы Львова переходят к очному обучению со следующего понедельника. Все классы возвращаются за парты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Важнейшим из решений является возобновление с понедельника 22 ноября очного обучения в 5-11 классах. Мы приняли такое решение после консультаций с медиками. Статистика детских заболеваний и госпитализаций пошла на спад", - сообщил Садовой.

Вместе с тем, возобновляют работу, с соблюдением отдельного протокола, заведения культуры, кружки и секции.

"Львов не выходит из "красной зоны". Все мероприятия могут проводиться исключительно при полной вакцинации организаторов и участников", - сообщил он.

Напомним, во Львовской области учащиеся 5-11 классов и студенты высших учебных заведений возвращаются в очное обучение с 22 ноября.

Отметим, в области пользоваться общественным транспортом смогут жители с COVID-сертификатами или отрицательным результатом ПЦР-теста.

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Львов