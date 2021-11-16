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Школьники и студенты Львовской области возвращаются к очному обучению: названа дата

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Львовская область, Вторник 16 ноября 2021 10:06
Школьники и студенты Львовской области возвращаются к очному обучению: названа дата Фото: школьники и студенты Львовской области возвращаются к очному обучению
Автор: Мария Кучерявец

Во Львовской области ученики 5-11 классов и студенты высших учебных заведений возвращаются к очному обучению с 22 ноября. Соответствующее решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовской ОГА.

"Сегодня областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о восстановлении с 22 ноября посещения учебных заведений соискателями образования 5-11 классов учреждений общего среднего образования и высших учебных заведений при соблюдении определенных условий", - говорится в сообщении.

Так, возобновить очное обучение смогут те учреждения, где все работники имеют:

  • документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от коронавируса;
  • международный, внутренний или иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 (зеленые сертификаты), которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;
  • отрицательный результат ПЦР-теста, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности, с использованием мобильного приложения "Дия".

В ОГА напоминают, что с 8 ноября вступил в силу приказ, которым утвержден перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации от COVID-19 (в частности, педагоги).

Таким образом, как пояснили в облгосадминистрации, даже после возобновления очного обучения в учреждениях образования, работники у которых отсутствуют прививки против коронавируса, подлежат отстранению от работы.

Напомним, что Львовская область находится в "красной" зоне карантина, где детсады могут работать, несмотря на количество вакцинированных сотрудников учебного заведения.

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