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Школи Львова переходять до очного навчання: дата

Автор: Анастасія Рокитна

Школи Львова переходять до очного навчання з наступного понеділка. Всі класи повертаються за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал мера Львова Андрія Садового.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій.

"Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад", - повідомив Садовий.

Разом з тим, відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції.

"Львів не виходить із "червоної зони". Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", - повідомив він.

Нагадаємо, у Львівській області учні 5-11 класів та студенти вищих навчальних закладів повертаються до очного навчання з 22 листопада.

Зазначимо, у області користуватися громадським транспортом зможуть мешканці з COVID-сертифікатами чи негативним результатом ПЛР-тесту.

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Львів