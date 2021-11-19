Школи Львова переходять до очного навчання: дата

Школи Львова переходять до очного навчання з наступного понеділка. Всі класи повертаються за парти.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал мера Львова Андрія Садового.

Відповідне рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій.

"Найважливішим серед рішень є відновлення з понеділка 22 листопада очного навчання у 5-11 класах. Ми прийняли таке рішення після консультацій з медиками. Статистика дитячих захворювань та госпіталізацій пішла на спад", - повідомив Садовий.

Разом з тим, відновлюють роботу, з дотриманням окремого протоколу, заклади культури, гуртки та секції.

"Львів не виходить із "червоної зони". Усі заходи можуть проводитись виключно за умови повної вакцинації організаторів та учасників", - повідомив він.