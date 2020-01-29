Школы Кропивницкого частично закрываются на карантин

Иллюстративное фото (УНИАН)

В школах Кропивницкого закрываются некоторые классы

По состоянию на 29 января в некоторых школах Кропивницкого из-за вспышки гриппа и ОРВИ классы закрываются на карантин. Об этом говорится в сообщении Кропивницкого городского совета.

Сообщается, анализ статистических данных показывает значительное снижение заболеваемости ОРВИ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основания для введения карантина в городе отсутствуют, хотя, по информации управления здравоохранения городского совета, в Кропивницком есть школы, где в отдельных классах из-за отсутствия большого количества учеников были или будут внедрены карантинные мероприятия. Это школы № 32, 26, 16 и Новониколаевская гимназия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на карантин закрыли одну школу, еще в восьми учебный процесс приостановлен частично.

До этого стало известно, что с 29 января и до 9 февраля все школы закрываются на карантин в Черкассах. Карантин объявлен, поскольку в городе наблюдается быстрый рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По состоянию на 29 января на карантин закрываются школы в Одессе, Донецкой, Волынской, Луганской областях и ряде других регионов.