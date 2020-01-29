ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Школи Кропивницького частково закриваються на карантин

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 11:43
Школи Кропивницького частково закриваються на карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

У школах Кропивницького закриваються деякі класи

Станом на 29 січня в деяких школах Кропивницького через спалах грипу та ГРВІ класи закриваються на карантин. Про це йдеться в повідомленні Кропивницької міської ради.

Повідомляється, аналіз статистичних даних показує значне зниження захворюваності на ГРВІ у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Підстави для введення карантину в місті відсутні, хоча, за інформацією управління охорони здоров'я міської ради, Кропивницького є школи, де в окремих класах через відсутність великої кількості учнів були або будуть впроваджені карантинні заходи. Це школи № 32, 26, 16 і Новомиколаївська гімназія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві на карантин закрили одну школу, ще у восьми навчальний процес припинено частково.

До цього стало відомо, що з 29 січня до 9 лютого всі школи закриваються на карантин у Черкасах. Карантин оголошено, оскільки в місті спостерігається швидке зростання захворюваності на ГРВІ та грип.

За станом на 29 січня на карантин закриваються школи в Одесі, Донецькій, Волинській, Луганській областях та ряді інших регіонів.

У Запорізькій області від грипу померла жінка
Новини України КропивницькийкарантинГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся