Все школы Киева возобновили обучение

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что во всех столичных учебных заведениях возобновлен учебный процесс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По его словам, приостановлений учебного процесса из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано.

"Со 2 апреля заведения общего среднего образования восстановили образовательный процесс после весенних каникул. Сейчас все они работают в штатном режиме: приостановлений учебный процесс из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано", - сказал Поворозник.

Он сообщил, что за 13 неделю 2019 года заболеваемость среди школьников снизилась на 14,6% - 2612 случаев. Всего зарегистрировано 10 422 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 352,4 и ниже эпидемического порога на 58,8%. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

"В столице наблюдается незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 5%, которое произошло за счет детского населения. Так, детей заболели - 6692 человека (снижение на 7,7%), взрослых - 3750 человек (рост на 0,4 %). В структуре заболеваемости дети составляют 64%, а на предыдущей неделе составляли 66%", - отметил первый замглавы КГГА.

Поворозник добавил, что в медицинские учреждения за 13-ю неделю госпитализированы 153 человека, из них 129 детей.

Напомним, 25 марта сообщалось, что в Киеве снижается заболеваемость гриппом.

Как писало РБК-Украина, прием детей в первые классы в столичных школах начнется 4 апреля 2019 года.