В школах Киева прием детей в первые классы начнется 4 апреля

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Прием будет проходить до 31 мая

Прием детей в первые классы в столичных школах начнется 4 апреля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В администрации отмечают, что второй год подряд все первоклассники учатся по единому государственному стандарту. При поступлении в школу для 6-летних детей больше не проводят испытания.

"Еще два года назад каждая вторая школа в Киеве имела право конкурсного отбора, и попасть в первый класс по принципу близкого места жительства было практически невозможно. В прошлом году районные государственные администрации по каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея, закрепили территорию обслуживания. Именно дети, проживающие на такой территории, как в прошлом, так и в этом году, будут иметь гарантированное право на первоочередное зачисление", - объясняют в КГГА.

Отмечается, что право на первоочередное зачисление имеют родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками/ученицами конкретной школы, дети работников соответствующего учреждения общего среднего образования и выпускники дошкольного подразделения этой школы.

"Прием заявлений и документов в первые классы по гарантированному праву и праву выбора будет проходить с 4 апреля по 31 мая 2019 года... Нужно подать в школу заявление, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал медицинской справки и документ, подтверждающий место проживания... в школу можно прийти без ребенка, чтобы подать документы для приема ребенка в первый класс", - говорится в сообщении.

При этом родители, имеющие статус временно перемещенных лиц, в пакет вышеперечисленных документов добавляют выдержку из справки о регистрации ВПЛ для подтверждения места жительства.

"Уже 3 июня в школах Киева состоится зачисление детей в соответствии с их гарантированным правом, а также детей, родители которых выбрали заведение, незакрепленное за их территорией обслуживания, на свободные места, в случае, если количество свободных мест равно или больше количества заявлений на свободные места", - добавили в КГГА.

В ведомстве также сообщили, что в случае, если количество поданных заявлений больше, чем количество мест, зачисление состоится по результатам жеребьевки, которая пройдет в период с 5 по 10 июня и в соответствии с порядком, определенным педагогическим советом учреждения общего среднего образования. При этом никаких конкурсов по знаниям и соревнований между детьми не будет.

"С 17 июня в школах Киева продолжится прием детей в первые классы при наличии свободных мест по месту жительства - до 1 сентября и в течение учебного года - в порядке поступления заявлений", - отмечают в администрации.

В 2019 по прогнозам будет более 33 тысяч первоклассников.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 13 марта одобрил законопроект о реформе среднего образования. В частности, реформа предусматривает введение так называемых индивидуальных образовательных траекторий для детей с инвалидностью или на домашнем обучении. Для таких учеников предлагается разрабатывать индивидуальный учебный план и проводить годовое оценивание для подтверждения уровня знаний.

Как писало РБК-Украина ранее, зарплата учителей за два года выросла на 75%.