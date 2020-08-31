Школы на карантине: в МОН рассказали об организации образовательного процесса

В Министерстве образования и науки рассказали об организации образовательного процесса во время пандемии. В случае "зеленого", "желтого" или "оранжевого" уровней эпидемиологической опасности посещение учреждений образования будет разрешено в обычном режиме, но с соблюдением санитарных норм, более подробно в материале РБК-Украина.

Карантинные зоны

На брифинге исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет заявил, что уровень эпидемиологической опасности будет определяться Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В "красных зонах" посещение учреждений образования запрещено, а образовательный процесс будет в дистанционном режиме.

"Красный уровень опасности установлен в 19 зонах. Город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области, город Беляевка и Измаил Одесской области, город Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области, города Бережаны, Чертков Тернопольской области, город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новосельский районы", - назвал Шкарлет регионы, которые вошли в "красную зону".

Санитарный контроль

В пределах компетенции МОН обратилось к ОГА, руководителям департаментов и учреждений образования по организации образовательного процесса.

Так, руководители заведений и их учредители должны в обязательном порядке обеспечить безперебойное водо, газо, электро и теплоснабжения учреждений образования. Обеспечить обязательный отвоз учащихся в учреждения образования, но с обязательным санитарным контролем и соблюдением норм по количеству пассажиров.

Условия организации питания

Рекомендуется установить особые условия организации питания учащихся в учебных заведениях. Возможен сэндвичный тип питания и надлежащий режим питьевой воды.

Обеспечение масками

Рекомендовано обеспечить учреждения средствами индивидуальной защиты и соответствующим оборудованием (бесконтактные термометры, антисептики).

Использование медицинской маски может быть не только промышленного производства, но и самостоятельного. В МОН считают, что это существенно удешевит процесс индивидуальной защиты.

Особенности организации образовательного процесса

Учебным заведениям рекомендовано реализовать собственное автономное право и определить особенности организации образовательного процесса. В то же время, руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, предусмотреть возможность внесения изменений сроков каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации.

С целью обеспечения социальной дистанции рекомендуется использовать более крупные помещения, например, актовые залы.

Дистанционное обучение

С учетом возможности введения в отдельных районах красного уровня эпидемиологической опасности МОН подготовило новый проект положения о дистанционном обучении. Он прошел общественное обсуждение. В МОН надеются, что в ближайшее время он будет принят Кабмином.

"Мы предусмотрели упрощение организации дистанционного обучения и нормированную организацию дистанционного обучения", - отметил глава МОН.

Напомним, в Ивано-Франковске школам продлили каникулы до 11 сентября из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что городской совет Ивано-Франковска обжалует красную зону карантина в суде.