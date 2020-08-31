Школи на карантині: у МОН розповіли про організацію освітнього процесу

У Міністерстві освіти на науки розповіли про організацію освітнього процесу під час пандемії. В разі "зеленого", "жовтого" або "помаранчевого" рівнів епідеміологічної небезпеки відвідування закладів освіти буде дозволено в звичайному режимі, але з дотриманням санітарних норм, більш детально в матеріалі РБК-Україна.

Карантинні зони

На брифінгу виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет зазначив, що рівень епідеміологічної небезпеки буде визначатись Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В "червоних зонах" відвідування закладів освіти заборонено, а освітній процес буде в дистанційному режимі.

"Червоний рівень небезпеки встановлено в 19 зонах. Місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області, місто Біляївка та Ізмаїл Одеської області, місто Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський райони Рівненської області, міста Бережани, Чортків Тернопільської області, місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новосельський райони", - назвав Шкарлет регіони, які війшли до "червоної зони".

Санітарний контроль

В межах компетенції МОН звернулося до ОДА, керівників департаментів та закладів освіти щодо організації освітнього процесу.

Так, керівники закладів та їх засновники мають в обовязковому порядку забезпечити безперебойне водо, газо, електро та теплопостачання закладів освіти. Забезпечити обовязкове відвезення учнів до закладів освіти, але з обовязковим санітарним контролем і дотриманням норм щодо кількості пасажирів.

Умови організації харчування

Рекомендовано встановити особливі умови організації харчування учнів в закладах освіти. Можливо сендвічний тип харчування та належний режим питної води.

Забезпечення масками

Рекомендовано забезпечити заклади засобами індивідуального захисту та відповідним обладнанням (безконтактні термометри, антисептики).

Використання медичної маски може бути не лише промислового виробництва, але й самостійного. У МОН вважають, що це суттєво здешевшить процес індивідуального захисту.

Особливості організації освітнього процесу

Закладам освіти рекомендовано реалізувати власне автономне право і визначити особливості організації освітнього процесу. Водночас, керівникам закладів освіти рекомендовано запровадити гнучку структуру освітнього процесу. При цьому, передбачити можливість внесення змін термінів канікул, початку та завершення навчальних семестрів з урахуванням епідситуації.

З метою забезпечення соціальної дистанції рекомендовано використовувати більш великі приміщення, наприклад, актові зали.

Дистанційне навчання

З урахуванням можливості встановлення в окремих районах червого рівня епідеміологічної небезпеки МОН підготував новий проект положення про дистанційне навчання. Він пройшов громадське обговорення. У МОН сподіваються, що найближчим часом від буде прийнятий Кабміном.

"Ми передбачили спрощення організації дистанційного навчання і унормовану організацію дистанційного навчання", - зазначив голова МОН.

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