Все школы Ивано-Франковска закрыли на карантин

В Ивано-Франковске во всех школах с 7 февраля приостанавливается учебный процесс из-за роста уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковский горсовет.

Как сообщается, карантин будет действовать до пятницы, 16 февраля.

Решение обусловлено тем, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Ивано-Франковске превысил порог на 20%.

При этом отмечается, что карантин будет в школах и внешкольных учреждениях, а садики, училища и ВУЗы продолжат свою работу.

Напомним, сегодня в городе Рубежном Луганской области введен карантин в учреждениях общего среднего образования за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Кроме того, в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи из-за заболевания ОРВИ.

Добавим, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью их профилактики эпидемического распространения".