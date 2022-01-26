Школы Херсонской области переводят на "дистанционку": названа дата

В Херсонской области с 27 января учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.