Школы Херсонской области переводят на "дистанционку": названа дата
В Херсонской области с 27 января учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
Так, начиная с 27 января ученики 1-11 классов учреждений общего среднего образования области будут учиться дистанционно в течение 10 дней.
Указано, что такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области.
Также запрещено посещение учреждений внешкольного образования и проведение в учреждениях образования родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок.
Напомним, сегодня в Луцке учеников 5-11 классов переводят на дистанционную форму обучения.
Добавим, в Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение.
Также, в Сумах начальные школы могут перевести на "дистанционку".