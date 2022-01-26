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Школы Херсонской области переводят на "дистанционку": названа дата

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Херсонская область, Среда 26 января 2022 10:44
Школы Херсонской области переводят на "дистанционку": названа дата Фото: школы Херсонской области переводят на "дистанционку" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Херсонской области с 27 января учеников старших и младших классов переводят на дистанционное обучение. Соответствующее решение приняла региональная комиссия ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

Так, начиная с 27 января ученики 1-11 классов учреждений общего среднего образования области будут учиться дистанционно в течение 10 дней.

Указано, что такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации в области.

Также запрещено посещение учреждений внешкольного образования и проведение в учреждениях образования родительских собраний, кружков, факультативов, спецкурсов, а также групповых экскурсий и поездок.

Напомним, сегодня в Луцке учеников 5-11 классов переводят на дистанционную форму обучения.

Добавим, в Закарпатской области школы начнут переходить на дистанционное обучение.

Также, в Сумах начальные школы могут перевести на "дистанционку".

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Херсонская область школа
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