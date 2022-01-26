Школи Херсонської області переводять на "дистанційку": названо дату
У Херсонській області з 27 січня учнів старших та молодших класів переводять на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.
Так, починаючи з 27 січня учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів.
Вказано, що таке рішення прийнято у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в області.
Також заборонено відвідування закладів позашкільної освіти та проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок.
Нагадаємо, сьогодні в Луцьку учнів 5-11 класів переводять на дистанційну форму навчання.
Додамо, в Закарпатській області школи почнуть переходити на дистанційне навчання.
Також, у Сумах початкові школи можуть перевести на "дистанційку".