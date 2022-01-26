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Школи Херсонської області переводять на "дистанційку": названо дату

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Херсонська область, Середа 26 січня 2022 10:44
Школи Херсонської області переводять на "дистанційку": названо дату Фото: школи Херсонської області переводять на "дистанційку" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Херсонській області з 27 січня учнів старших та молодших класів переводять на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалила регіональна комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

Так, починаючи з 27 січня учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти області навчатимуться дистанційно впродовж 10 днів.

Вказано, що таке рішення прийнято у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в області.

Також заборонено відвідування закладів позашкільної освіти та проведення в закладах освіти батьківських зборів, гуртків, факультативів, спецкурсів, а також групових екскурсій і поїздок.

Нагадаємо, сьогодні в Луцьку учнів 5-11 класів переводять на дистанційну форму навчання.

Додамо, в Закарпатській області школи почнуть переходити на дистанційне навчання.

Також, у Сумах початкові школи можуть перевести на "дистанційку".

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Херсонская область школа
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