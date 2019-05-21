Школы на Донбассе все чаще подвергаются обстрелам

С начала 2019 года на востоке Украины значительно возросло количество обстрелов и бомбардировок школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Детский фонд ООН при ЮНИСЕФ.

С января по апрель текущего года зафиксировано 12 происшествий, что в четыре раза больше, чем в аналогичный период в прошлом году.

школьники страдают от физических и психологических травм. Из-за бомбардировок и обстрелов приходится прерывать уроки, дети скрываются в бункерах, и чувство постоянного страха мешает многим из них учиться", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Форе.

ЮНИСЕФ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить боевые действия и позаботиться о безопасности учебных заведений. Украине и ряду других стран следует подписать "Декларацию о защите школ в вооруженных конфликтах", отмечается в заявлении фонда. Германия присоединилась к декларации в 2018 году. Россия документ еще не подписала.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что в вооруженные конфликты во всем мире вовлечены около 250 тысяч детей. Отмечается, что особенно активно детей используют в своих целях стороны в длительных конфликтах - в Южном Судане, ЦАР, ДРК, Сомали, Сирии и Йемене. При этом в Афганистане, Мали и Мьянме ребята задействованы как солдаты или помощники вооруженных групп.

Кроме того, глава фонда ЮНИСЕФ Генриетта Фор заявила, что от вооруженных конфликтов и природных катастроф в мире страдают свыше 40 миллионов детей.