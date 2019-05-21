Школи на Донбасі все частіше піддаються обстрілу

З початку 2019 року на сході України значно зросла кількість обстрілів і бомбардувань шкіл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дитячий фонд ООН при ЮНІСЕФ.

З січня по квітень поточного року зафіксовано 12 випадків, що в чотири рази більше, ніж в аналогічний період у минулому році.

школярі страждають від фізичних та психологічних травм. Через бомбардувань і обстрілів доводиться переривати уроки, діти ховаються в бункерах, і почуття постійного страху заважає багатьом з них учитися", - зазначила виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Форе.

ЮНІСЕФ закликає сторони конфлікту в Донбасі припинити бойові дії і подбати про безпеку навчальних закладів. Україні та ряді інших країн слід підписати "Декларацію про захист шкіл у збройних конфліктах", - наголошується в заяві фонду. Німеччина приєдналася до декларації в 2018 році. Росія документ ще не підписала.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) повідомив, що у збройні конфлікти у всьому світі залучені близько 250 тисяч дітей. Відзначається, що особливо активно дітей використовують у своїх цілях сторони у тривалих конфліктах - в Південному Судані, ЦАР, ДРК, Сомалі, Сирії та Ємені. При цьому в Афганістані, Малі та М'янмі хлопці задіяні як солдати або помічники збройних груп.

Крім того, глава фонду ЮНІСЕФ Генрієтта Фор заявила, що від збройних конфліктів і природних катастроф у світі страждають понад 40 мільйонів дітей.