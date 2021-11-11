UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Школы должны работать очно после отстранения невакцинированных учителей, - Кабмин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму преподавания после отстранения невакцинированных сотрудников. Аналогичную рекомендацию дает и ВОЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию", - сказал премьер.

По его словам, правительство обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить усилия, чтобы все учебные заведения перешли в очный режим работы.

Шмыгаль добавил, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует (ВОЗ), чтобы школы работали очно.

Напомним, в начале ноября главный санврач Украины Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.

Отметим, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса сотрудников учебных заведений.

На сегодняшний день дистанционное обучение 1-11 классов ввели в Киеве, Херсоне, Львове, Сумской области. При этом, согласно постановлению Кабмина, начальная школа и детсады могут работать в "красной" зоне, несмотря на количество вакцинированных сотрудников учебного заведения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраинышколаДенис ШмыгальКарантин