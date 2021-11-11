Школы должны работать очно после отстранения невакцинированных учителей, - Кабмин

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму преподавания после отстранения невакцинированных сотрудников. Аналогичную рекомендацию дает и ВОЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".
"Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию", - сказал премьер.
По его словам, правительство обратилось к главам местного самоуправления с просьбой приложить усилия, чтобы все учебные заведения перешли в очный режим работы.
Шмыгаль добавил, что даже Всемирная организация здравоохранения рекомендует (ВОЗ), чтобы школы работали очно.
Напомним, в начале ноября главный санврач Украины Игорь Кузин раскритиковал дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям карантина.
Отметим, с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы невакцинированных от коронавируса сотрудников учебных заведений.
На сегодняшний день дистанционное обучение 1-11 классов ввели в Киеве, Херсоне, Львове, Сумской области. При этом, согласно постановлению Кабмина, начальная школа и детсады могут работать в "красной" зоне, несмотря на количество вакцинированных сотрудников учебного заведения.