Школи повинні працювати очно після відсторонення невакцинованих вчителів, - Кабмін

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму викладання після відсторонення невакцинованих співробітників. Аналогічну рекомендацію дає і ВООЗ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".
"Уряд наполягає на тому, що освіта у всіх навчальних закладах має бути очною. З понеділка невакциновані вчителі та викладачі відсторонені, тому це дозволяє вважати, що 100% колективів мають вакцинацію", - сказав прем'єр.
За його словами, уряд звернувся до глав місцевого самоврядування з проханням докласти зусиль, щоб усі навчальні заклади перейшли у очний режим роботи.
Шмигаль додав, що навіть Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує, щоб школи працювали очно.
Нагадаємо, на початку листопада головний санлікар України Ігор Кузін розкритикував дистанційне навчання у школах, які відповідають вимогам карантину.
Зазначимо, з 8 листопада в Україні почали усувати від роботи невакцинованих від коронавірусу співробітників навчальних закладів.
На сьогодні дистанційне навчання 1-11 класів запровадили у Києві, Херсоні, Львові, Сумській області. При цьому, згідно з постановою Кабміну, початкова школа та дитсадки можуть працювати у "червоній" зоні, незважаючи на кількість вакцинованих співробітників навчального закладу.