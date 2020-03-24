ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Школи і садочки в Києві відключать від опалення

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 14:30
Школи і садочки в Києві відключать від опалення
Фото: школа (УНІАН)

Порожні заклади немає сенсу обігрівати

Школи та садочки міста Києва відключать від опалення з 25 березня 2020 року. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначив чиновник, у зв’язку із протиепідемічними заходами це необхідний крок, який дасть змогу зменшити навантаження на бюджет та перенаправити кошти на попередження пандемії.

"У зв’язку із необхідністю проведення протиепідемічних заходів у місті, столичні школи та садочки залишаються порожніми. Міська влада прийняла рішення відключити опалення в таких освітніх закладах, аби заощадити кошти на енергоресурсах. У ситуації, коли збитки міста пов’язані з боротьбою проти коронавірусу можуть сягнути понад мільярд гривень, ми маємо використовувати будь-яку можливість оптимізації коштів", - зазначив Мондриївський.

Нагадаємо, рішення про завершення опалювального сезону в Києві поки не прийняте через значне похолодання у другій половині березня.

Нагадаємо, загальнодержавний карантин діє в Україні до 3 квітня. На цей час припинено навчання в усіх закладах.

Через карантин в Україні падає захворюваність на грип та ГРВІ Коронавірус в Україні і світі: головні новини 24 березня
Новини України КиївкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся