Школы и детсады в Израиле откроются уже 17 мая

В рамках послаблений карантина большинcтво школ и детских садов в Израиле возобновят учебный процесс уже в это воскресенье, 17 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Закрытыми останутся школы в районах с наиболее высоким уровнем заболеваемости COVID, в частности, в Бней-Браке и Бейт-Шемеше, а также в некоторых районах Иерусалима. Отмечается, что эти районы являются преимущественно ультраортодоксальными.

Первые ослабления в части учебного процесса в Израиле произошли в начале мая. Тогда в стране частично открылись детские сады в рамках усилий по восстановлению экономики. Занятия в стране возобновились на прошлой неделе для первых трех и последних двух классов школы, что позволило родителям вернуться к работе.

На данный момент в Израиле зарегистрировано 16,5 тыс. случаев коронавируса и 265 смертей от инфекции. При этом подавляющее большинство заболевших уже выздоровели. С начала мая в стране фиксируют не более 100 случаев в день. За последние сутки коронавирус выявили у 31 пациента.

12 апреля премьер-министр Беньямин Нетаньяху распорядился временно закрыть страну на въезд, пока всех ранее прибывших пассажиров не разместят на карантин в специально отведенных отелях. На тот момент Израиль находился на пике заражений коронавирусом.

Спустя месяц борьбы с COVID-19 Израиль начал постепенный выход из карантина, который должен закончится 14 июня.